Горди Дуайер: «Мы были сегодня очень терпеливы. Это большие три очка для нас»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над «Магниткой» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– В чем секрет третьих периодов для минского «Динамо» в этом сезоне? 7 шайб в ворота «Металлурга».

– Я думаю, что мы были сегодня очень терпеливы. Мы смогли ограничить количество тех моментов, которые «Металлург» создавал в атаке. Не позволяли им работать именно перед нашими воротами. В итоге выждали момент и в третьем периоде сыграли здорово и смогли добиться победы. Это большие три очка для нашей команды.

– Почему не удалось забросить в первые два периода?

– У нас было несколько хороших моментов на протяжении целого отрезка, но, к сожалению, мы не смогли забросить. Но в этом отрезке мы хорошо сработали в обороне. Мы не позволяли «Металлургу» много создавать. В итоге – мы победили, – сказал Дуайер в эфире «Беларусь 5».