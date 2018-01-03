Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси стартует в Минске

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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартует XIV Рождественский международный турнир на приз Президента Беларуси. Восемь команд будут вести борьбу на протяжении четырех дней за почетный трофей на двух ледовых площадках "Чижовка-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревновательная программа откроется сегодня в группе А матчем Швейцария - Китай, который начнется на малой арене "Чижовка-Арены" в 12.30. Китайские хоккеисты впервые примут участие в этих состязаниях, а швейцарцы в 11-й раз сыграют в белорусской столице. Лучшим же результатом альпийской хоккейной дружины на соревнованиях любителей в Минске является четвертое место в 2010 году.

Десятикратный победитель Рождественского турнира хоккейная команда Президента Беларуси во втором матче первого тура в группе А в 19.00 примет на льду большой площадки "Чижовка-Арены" бронзового призера прошлогодних соревнований сборную Объединенных Арабских Эмиратов.

Первая игра в группе В 4 января состоится между сборной Балкан и командой России (13.00; большая площадка). Интересным обещает стать противостояние хоккеистов Швеции и Чехии, в составе последних заявлены чемпионы мира и Олимпийских игр. Этот матч на малой площадке "Чижовка-Арены" стартует в 19.30.

Церемония открытия пройдет в 17.30 на главной арене спорткомплекса.

Расписание остальных встреч предварительного этапа XIV Рождественского турнира:

5 января

Швейцария - ОАЭ (12.30; малая площадка), Чехия - Балканы (14.00; большая площадка), Беларусь - Китай (19.00; большая площадка), Швеция - Россия (19.30; малая площадка).

6 января

Швеция - Балканы (12.30; малая площадка), Китай - ОАЭ (13.00; большая площадка), Беларусь - Швейцария (19.00; большая площадка), Чехия - Россия (19.30; малая площадка).

В заключительный день соревнований, 7 января, на большой площадке "Чижовка-Арены" состоятся медальные игры: за 3-е место поспорят команды, занявшие вторые места (13.00), а победители групп сыграют в решающем матче за главный приз (18.00).

Параллельно со взрослыми определять сильнейших будут и юные хоккеисты республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. Восемь команд (6 из областей и 2 из Минска) поборются за звание сильнейшей. Финал "Золотой шайбы" также состоится 7 января в "Чижовка-Арене"

Болельщики, которые в эти дни придут в спорткомплекс в перерывах между периодами хоккейных матчей, смогут принять участие в спортивных и развлекательных конкурсах. Зрители могут разместить свои фото в соцсетях с хештэгом #хоккейдлявсех и принять участие в конкурсе лучших болельщиков.

В ходе турнира представители команд 6 января также примут участие в благотворительной акции "Рождественская традиция" и посетят детский дом №5 в Минске. Учреждению уже перечислена помощь в размере Br25 тыс. Организаторами этой акции выступают Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси.

Наибольшее количество титулов победителя Рождественского турнира любителей хоккея в активе хоккейной команды Президента Беларуси, которая 10 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).-0-