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"Грифоны" с Колей Лукашенко обыграли "Нефтеград" в "Золотой шайбе"

04.01.2018 17:32 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 янв — Sputnik. Детская хоккейная команда Центрального района Минска "Грифоны" одержала первую победу в групповом раунде республиканских соревнований "Золотая шайба", сообщает корреспондент Sputnik.

Накануне в спорткомплексе "Чижовка-Арена" стартовали республиканские соревнования "Золотая шайба" в старшей возрастной группе (2003-2004 г.р.). Сегодня на лед вышли чемпионы городского этапа "Грифоны", в составе команды выступает младший сын президента страны Александра Лукашенко Николай, и сильнейшая команда Витебской области "Нефтеград" из Новополоцка.

Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 12:3.

Всего в турнире принимают участие восемь команд:

Группа А

  • "Грифоны" (Центральный район Минска)
  • "Нефтеград" (Новополоцк, Витебская область)
  • "Днепр" (Жлобин, Гомельская область)
  • "Мираж" (Горки, Могилевская область)

Группа В

  • "Медведь" (Московский район Минска)
  • "Шахтер" (Солигорск, Минская область)
  • "Олимп" (Лунинецкий район, Бресткая область)
  • "Принеманские Ястребы" (Октябрьский район Гродно)

В финале "Золотой шайбы", который состоится 7 января, встретятся победители групп.

Напомним, "Грифоны" дважды выигрывали республиканские соревнования в младшей возрастной группе.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Команда, в которой играет младший сын президента Беларуси, обыграла сильнейшую дружину с Витебщины со счетом 12:3.

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