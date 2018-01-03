МИНСК, 4 янв — Sputnik. Детская хоккейная команда Центрального района Минска "Грифоны" одержала первую победу в групповом раунде республиканских соревнований "Золотая шайба", сообщает корреспондент Sputnik.

Накануне в спорткомплексе "Чижовка-Арена" стартовали республиканские соревнования "Золотая шайба" в старшей возрастной группе (2003-2004 г.р.). Сегодня на лед вышли чемпионы городского этапа "Грифоны", в составе команды выступает младший сын президента страны Александра Лукашенко Николай, и сильнейшая команда Витебской области "Нефтеград" из Новополоцка.

Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 12:3.

Всего в турнире принимают участие восемь команд:

Группа А

"Грифоны" (Центральный район Минска)

"Нефтеград" (Новополоцк, Витебская область)

"Днепр" (Жлобин, Гомельская область)

"Мираж" (Горки, Могилевская область)

Группа В

"Медведь" (Московский район Минска)

"Шахтер" (Солигорск, Минская область)

"Олимп" (Лунинецкий район, Бресткая область)

"Принеманские Ястребы" (Октябрьский район Гродно)

В финале "Золотой шайбы", который состоится 7 января, встретятся победители групп.

Напомним, "Грифоны" дважды выигрывали республиканские соревнования в младшей возрастной группе.