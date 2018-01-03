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"Грифоны" с Колей Лукашенко обыграли "Нефтеград" в "Золотой шайбе"
04.01.2018 17:32 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Детская хоккейная команда Центрального района Минска "Грифоны" одержала первую победу в групповом раунде республиканских соревнований "Золотая шайба", сообщает корреспондент Sputnik.
Накануне в спорткомплексе "Чижовка-Арена" стартовали республиканские соревнования "Золотая шайба" в старшей возрастной группе (2003-2004 г.р.). Сегодня на лед вышли чемпионы городского этапа "Грифоны", в составе команды выступает младший сын президента страны Александра Лукашенко Николай, и сильнейшая команда Витебской области "Нефтеград" из Новополоцка.
Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 12:3.
Всего в турнире принимают участие восемь команд:
Группа А
Группа В
В финале "Золотой шайбы", который состоится 7 января, встретятся победители групп.
Напомним, "Грифоны" дважды выигрывали республиканские соревнования в младшей возрастной группе.
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Команда, в которой играет младший сын президента Беларуси, обыграла сильнейшую дружину с Витебщины со счетом 12:3.
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