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Реконструкция стадиона «Динамо» по состоянию на 4 января, начался монтаж мачт освещения

04.01.2018 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сайт Onliner.by опубликовал свежие фото с реконструкции минского стадиона «Динамо».

Продолжается остекление фасада арены и установка бело-красно-зеленых кресел в чаше стадиона.

Началась установка массивных мачт освещения.

Первоначально закончить реконструкцию и сдать объект в эксплуатацию планировалось в декабре 2017 года. Смещение сроков связано с задержкой поставки и монтажа металлоконструкций для навеса над трибунами. Пока не завершен монтаж, нельзя убрать башенные краны и приступить к работам на поле.

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Сайт Onliner.by опубликовал свежие фото с реконструкции минского стадиона «Динамо».

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