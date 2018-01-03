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Реконструкция стадиона «Динамо» по состоянию на 4 января, начался монтаж мачт освещения
04.01.2018 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
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Началась установка массивных мачт освещения.
Первоначально закончить реконструкцию и сдать объект в эксплуатацию планировалось в декабре 2017 года. Смещение сроков связано с задержкой поставки и монтажа металлоконструкций для навеса над трибунами. Пока не завершен монтаж, нельзя убрать башенные краны и приступить к работам на поле.
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