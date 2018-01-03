МИНСК, 4 янв — Sputnik, Руслан Васильев. Четвертый этап розыгрыша Кубка мира по биатлону, стартовав в пятницу в немецком Оберхофе женским спринтом, не принес белорусской сборной ни призового места, ни даже участия в цветочной церемонии. Тем не менее, премьерную гонку в олимпийском 2017 году надо занести в актив белорусской сборной.

Не блестяще, но хорошо

Позитив, причем безусловный, заключается в очень неплохом результате команды в Кубке наций. Седьмое место Дарьи Домрачевой, боровшейся за место на пьедестале , было подкреплено достойным выступлением Ирины Кривко – 17-я позиция при одном промахе. От Скардино можно было ждать и большего, чем четвертый десяток, но надо понимать, что один раз промазавшая на "лежке" Надежда вообще изначально собиралась игнорировать старты в Оберхофе, и только пропуск этапа в Ле Гран Борнане заставил скорректировать первоначальные планы.



© AP/ Kerstin Joensson Домрачева на "Фишерах" стала седьмой в спринте в Оберхофе

Кроме того, Кривко, да уже и Скардино пришлось бежать в более сложных условиях возобновившегося в Оберхофе дождя и разбитой трассы. А погода в этом немецком центре зимних видов спорта традиционно чудит в январе. Еще хорошо, что организаторы отказались от вечернего времени начала гонок, что практиковалось в прежние годы.

Таким образом, хоть туман не помешал стреляющим лыжницам. Однако им хватило сильнейших порывов ветра вкупе с гоночными мучениями на действительно тяжелейшей трассе.

А возвращаясь к позитиву спринта, разумеется, надо отметить лыжный ход ДаДо, ставшей третьей в этой номинации. Белоруска проиграла ногами лишь представляющей Словакию фантастичной Кузьминой (сосредоточенно, с полной ответственностью отработала каждый выстрел на "стойке", сделала ноль, после чего окрыленная понеслась на финиш), которая продолжила "звенеть", поражая своей готовностью. Плюс француженке Бреза. Зато Мякярайнен впервые в текущем сезоне уступила Домрачевой. А это кое-чего да стоит!

Поэтому Дарья была не слишком опечалена седьмым местом, которое не позволило ей участвовать в цветочной церемонии. Домрачева, конечно, посетовала на погоду и стрелковые проблемы: "Это типичная погода для Оберхофа с ветром и плюсовой температурой. Все ожидали тяжелую трассу и мягкий снег, так сегодня и получилось. Настраивались на колоссальные сложности, их и получили. Конечно, из-за ветра – очень сильного порыва, я потеряла много времени на стрельбе стоя. Думаю, порядка полуминуты – минимум. Два промаха — обычно много для меня. Впрочем, сделать "ноль" при сегодняшних порывах без удачи практически нереально. А если фортуна меня не поддержала, значит, хочет чего-то большего. Поэтому важно мудро проанализировать полученный результат в премьере 2018-го, чтобы учесть все нюансы спринта и к следующей гонке сделать такие выводы, чтобы бороться за самые высокие места".

После этих слов ДаДо очень показательно посмотрела на свои лыжи марки "Фишер". То, о чем можно было догадаться, свершилось. После декабрьских мучений на лыжах "Россиньоль" белоруска решилась пойти на финансовые потери, связанные с разрывом контракта. Олимпийские перспективы более ценны. И ведь уже первый старт дал понять – все не зря. Мякярайнен так просто не опережают!

Проклятие последнего выстрела

Тем не менее, совсем удачным выступление в спринте назвать нельзя. И все из-за стрельбы. Не то чтобы белоруски так уж намазали. Никто не "застрелился насмерть": Кривко и Скардино – по промаху, Домрачева, Писарева и Алимбекова – по два штрафных круга. Однако именно эти неудачи и помешали Дарье быть в призах, Ирине ворваться в "цветы", Надежде-1 быть во втором десятке, а Надежде-2 и Динаре – стать участницами субботнего преследования.

Еще драматичнее выглядит ситуация, если вспомнить, что Домрачева на "лежке" промахнулась последним выстрелом. Снайперские неудачи Кривко и Скардино тоже пришлись на заключительное нажатие спускового крючка соответственно на "стойке" и "лежке". А это психологические ошибки. Тренерам Свободе и Эдеру есть о чем подумать…

Но! Ведь та же Домрачева очень профессионально работала на огневых рубежах. Да, много времени посвящала изготовке – в обоих случаях более 21 секунды, но на "лежке" сделала правильную поправку перед началом стрельбы, отреагировав на изменившиеся по сравнению с пристрелкой ветровые условия. И на "стойке" она не зря взяла паузу после двух точных попаданий.

Так что резюме ДаДо по итогам спринта имеет право на жизнь: "Я чувствовала себя хорошо и подготовка к Олимпиаде проходит по плану".

И тут главное, чтобы дожди, которые ожидаются и в следующие дни этапа в Оберхофе, позволили провести все дисциплины, включая воскресные эстафеты. А то организаторы уже начали беспокоиться…