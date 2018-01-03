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Лукашенко открыл Рождественский турнир на "Чижовка-Арене"
04.01.2018 18:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея, сообщает корреспондент Sputnik.
В четверг состоялась торжественная церемония открытия XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Беларуси. Мероприятие прошло на большой площадке спорткомплекса "Чижовка-Арена".
© Sputnik/ Виктор Толочко
"У нас уже сложилась добрая традиция – начинать спортивный год в стране Рождественским международным турниром любителей хоккея. Его отличительными чертами являются серьезная спортивная составляющая и дух настоящей борьбы. А самое главное – сохранение лучших традиций и преемственность поколений", — заявил Лукашенко.
По словам главы государства, Рождественский турнир традиционно собирает в Минске "наших друзей". Так, в этом году в Беларусь приехали хоккеисты из Швейцарии, Балкан, Китая, Швеции, России, Чехии и ОАЭ.
"Сегодня в Минске собрались друзья Беларуси, поддержавшие нашу заявку на проведение в 2021 году Чемпионата мира по хоккею", — сказал он.
Лукашенко поблагодарил за оказанное доверие. "Мы организуем прекрасный мировой хоккейный форум, и вы еще раз убедитесь в том, что выбор сделан правильно", — добавил белорусский лидер.
Кроме того, он обратил внимание, что параллельно с Рождественским турниром на льду "Чижовка-Арены" проходит финал республиканских соревнований "Золотая шайба".
Лукашенко заверил, что в эти дни участников и зрителей соревнований ожидают "яркие хоккейные матчи, незабываемые эмоции и приятные открытия". "И пусть победит сильнейший!" – сказал он.
Сразу после церемонии открытия состоится матч группы А между командой Лукашенко и сборной ОАЭ.
Напомним, в турнире также принимают участие команды России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Балкан и Китая. Ранее состоялись поединки между швейцарцами и китайцами (7:4), а также балканскими хоккеистами и россиянами (1:19). В 19:30 на малом льду "Чижовка-Арены" начнется встреча Швеция – Чехия.
Завтра, 5 января, в квартете Швейцария сыграет с ОАЭ (начало в 12:30), а белорусы померяются силами с китайцами (19:00). Кроме того, Чехия встретится с Балканами (14:00), а Швеция с Россией (19:30).
Команда президента Беларуси десять раз становилась победителем Рождественского турнира (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017), трижды трофей доставался россиянам (2007, 2011, 2015).
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Глава государства пообещал участникам и зрителям турнира яркие матчи и незабываемые эмоции.
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