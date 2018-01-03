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Ольга Хиженкова: «Юристы сейчас работают над письмом «Немана»
04.01.2018 18:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинковаподтвердила наличие письма от гродненского «Немана» с требованием компенсации в 600 тысяч долларов за Павла Савицкого, который недавно стал игроком брестчан, подписав трехлетний контракт.
«Письмо действительно есть, оно существует и сейчас с ним работают юристы. После того, как юристы вынесут свой вердикт, можно будет говорить о наших дальнейших действиях», – сказала Хижинкова.
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Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хиженкова подтвердила наличие письма от гродненского «Немана» с требованием компенсации в 600 тысяч долларов за Павла...
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