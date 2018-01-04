Во втором периоде хоккеисты ОАЭ сократили отставание от команды Беларуси на Рождественском турнире

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во втором периоде хоккеисты Объединенных Арабских Эмиратов сократили отставание в счете - 5:7 от команды Беларуси в матче Рождественского турнира, который стартовал сегодня на "Чижовка-Арене", передает корреспондент БЕЛТА.

После уверенной игры в первом периоде со стороны хозяев площадки, который они выиграли со счетом 6:0, во вторые двадцать минут игры чаще атаковали гости. Уже на 22-й минуте они провели первый гол в ворота белорусов. Команда ОАЭ еще четырежды добивалась успеха до перерыва. Одна из шайб не была засчитана арбитрами, посчитавшими, что нападающий сыграл высоко поднятой клюшкой. При счете 6:4, незадолго до завершения периода, Александр Лукашенко остался один на пятачке у ворот оппонентов и забросил третью свою шайбу в игре. За несколько десятков секунд до сирены об окончании вторых двадцати минут игры гости провели пятую шайбу - 7:5. С таким счетом команды ушли на перерыв.

Команда ОАЭ в четвертый раз участвует в Рождественском турнире, наиболее высокого результата она добилась в 2017 году, заняв третье место.-0-

Турнирная таблица XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на призы Президента Беларуси