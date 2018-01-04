Юрий Свирков: «Кризис «Белшины» и «Славии»? Пока сверху не будет спущено, мол, надо делать то и это, ничего не изменится»

Белорусский специалист Юрий Свирков, возглавивший ровенский «Верес», в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу оценил положение дел в белорусском футболе.

– Ваша «Белшина» снова барахтается в первой лиге, сейчас упала туда и не чужая вам мозырская команда. Какой-то кризис в регионах…

– Можно брать масштабнее. В любом случае ведь кто-то должен вылетать в Д2. Да, «Белшина» и «Славия» – команды с историей, которые успели почувствовать вкус больших побед и еврокубков. Я ведь прекрасно помню битком набитый стадион в Мозыре, когда все окружающие дома были похожи на муравейники – люди везде. И 2001 год, когда «Белшина» становилась чемпионом, – стадион был переполнен. Естественно, видя сейчас пустые трибуны, понимаешь: что-то не так. Вообще, не хотел бы рассуждать на эту тему. Тем более что есть четкое понимание, почему так происходит. Но говорить и делать – разные вещи. Обозначить проблему, конечно, можно. Однако, есть ощущение, что пока сверху не будет спущено: надо делать то и это, ничего не изменится.

– Вы как-то сказали, что не будете отвечать на вопросы о состоянии белорусского футбола.

– Да, потому что получится не очень красиво. Но это не вина футболистов и тренеров… – сказал Свирков.