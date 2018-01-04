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Александр Лукашенко: «Участники Рождественского турнира помогли Беларуси получить право проведения ЧМ в 2021 году»
04.01.2018 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о значимой поддержке представителей стран, которые посетили Рождественский турнир в Минске.
«Участники Рождественского турнира помогли Беларуси получить право проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Совсем недавно вся страна порадовалась решению Международной хоккейной федерации о проведении у нас чемпионата мира в 2021 году. Так вот, это было бы невозможно без тех ребят и в хорошем смысле слова чиновников, функционеров от спорта, которые приезжали к нам сюда, в Минск, на Рождественский международный турнир.
Нам удалось совершить невероятное – нам снова на 2021 год дали возможность проводить чемпионат мира по хоккею», – сказал Лукашенко.
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Александр Лукашенко: «Участники Рождественского турнира помогли Беларуси получить право проведения ЧМ в 2021 году»
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о значимой поддержке представителей стран, которые посетили Рождественский турнир в Минске.
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