Александр Лукашенко: «Участники Рождественского турнира помогли Беларуси получить право проведения ЧМ в 2021 году»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о значимой поддержке представителей стран, которые посетили Рождественский турнир в Минске.

«Участники Рождественского турнира помогли Беларуси получить право проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Совсем недавно вся страна порадовалась решению Международной хоккейной федерации о проведении у нас чемпионата мира в 2021 году. Так вот, это было бы невозможно без тех ребят и в хорошем смысле слова чиновников, функционеров от спорта, которые приезжали к нам сюда, в Минск, на Рождественский международный турнир.

Нам удалось совершить невероятное – нам снова на 2021 год дали возможность проводить чемпионат мира по хоккею», – сказал Лукашенко.