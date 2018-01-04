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МЧМ-2018. Сушко стал лучшим снайпером сборной Беларуси в элитном раунде
04.01.2018 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий молодежной сборной Беларуси Максим Сушко заработал ассистентский балл в моменте со вторым голом нашей команды в игре религейшн раунда МЧМ-2018 против Дании.
Таким образом, 18-летний хоккеист набрал 8 (2+6) очков и стал лучшим в истории нашей команды по количеству набранных очков за один турнир.
Сушко обошел Евгения Курилина и Константина Кольцова по этим показателям. У обоих хоккеистов осталось 7 (2+5) очков в элитном раунде МЧМ.
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Нападающий молодежной сборной Беларуси Максим Сушко заработал ассистентский балл в моменте со вторым голом нашей команды в игре религейшн раунда МЧМ-2018 против...
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