﻿ МЧМ-2018. Сушко стал лучшим снайпером сборной Беларуси в элитном раунде. 21.by
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МЧМ-2018. Сушко стал лучшим снайпером сборной Беларуси в элитном раунде

04.01.2018 22:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий молодежной сборной Беларуси Максим Сушко заработал ассистентский балл в моменте со вторым голом нашей команды в игре религейшн раунда МЧМ-2018 против Дании.

Таким образом, 18-летний хоккеист набрал 8 (2+6) очков и стал лучшим в истории нашей команды по количеству набранных очков за один турнир.

Сушко обошел Евгения Курилина и Константина Кольцова по этим показателям. У обоих хоккеистов осталось 7 (2+5) очков в элитном раунде МЧМ.

 
 
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Нападающий молодежной сборной Беларуси Максим Сушко заработал ассистентский балл в моменте со вторым голом нашей команды в игре религейшн раунда МЧМ-2018 против...

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