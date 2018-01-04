﻿ МЧМ-2018. Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЧМ-2018. Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона

04.01.2018 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Молодежная сборная Беларуси проиграла Дании (2:3 Б) во втором матче релегейшн раунда МЧМ-2018.

Таким образом, команда Юрия Файкова по сумме двух встреч (0-2) уступила соперникам в серии до двух побед и покинула элитный дивизион чемпионата мира.

Беларусь покидает элитный раунд

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодежная сборная Беларуси проиграла Дании (2:3 Б) во втором матче релегейшн раунда МЧМ-2018.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Иван Ворсович: «О переходе Савицкого в брестское «Динамо» узнали из СМИ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика