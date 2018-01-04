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МЧМ-2018. Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона
04.01.2018 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Молодежная сборная Беларуси проиграла Дании (2:3 Б) во втором матче релегейшн раунда МЧМ-2018.
Таким образом, команда Юрия Файкова по сумме двух встреч (0-2) уступила соперникам в серии до двух побед и покинула элитный дивизион чемпионата мира.
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Молодежная сборная Беларуси проиграла Дании (2:3 Б) во втором матче релегейшн раунда МЧМ-2018.
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