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Максим Сушко: «Сейчас в голове только плохие русские слова»

05.01.2018 00:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард молодежной сборной Беларуси Максим Сушко прокомментировал поражение от Дании (2:3 Б) и вылет нашей команды из элитного дивизиона.

«Сейчас очень тяжело. В моей голове сейчас только плохие русские слова. Но это жизнь. И нам всем сейчас действительно сложно.

Мне понравилось играть здесь против Швеции и России. Это намного лучше, чем играть против Германии и Латвии… Я не могу сказать, что другие команды хуже, но мне просто нравилось играть против лучших команд.

Перед каждой встречей наш тренер говорил нам, что играть нужно все 60 минут. Но кажется, что в первом периоде мы просто не играли», – цитирует Сушко официальный сайт ИИХФ.

Беларусь проиграла Дании и вновь покинула элиту

 
 
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Форвард молодежной сборной Беларуси Максим Сушко прокомментировал поражение от Дании (2:3 Б) и вылет нашей команды из элитного дивизиона.

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