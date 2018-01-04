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Максим Сушко: «Сейчас в голове только плохие русские слова»
05.01.2018 00:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард молодежной сборной Беларуси Максим Сушко прокомментировал поражение от Дании (2:3 Б) и вылет нашей команды из элитного дивизиона.
«Сейчас очень тяжело. В моей голове сейчас только плохие русские слова. Но это жизнь. И нам всем сейчас действительно сложно.
Мне понравилось играть здесь против Швеции и России. Это намного лучше, чем играть против Германии и Латвии… Я не могу сказать, что другие команды хуже, но мне просто нравилось играть против лучших команд.
Перед каждой встречей наш тренер говорил нам, что играть нужно все 60 минут. Но кажется, что в первом периоде мы просто не играли», – цитирует Сушко официальный сайт ИИХФ.
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Форвард молодежной сборной Беларуси Максим Сушко прокомментировал поражение от Дании (2:3 Б) и вылет нашей команды из элитного дивизиона.
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