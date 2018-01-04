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КХЛ: "Динамо-Минск" проиграло на выезде "Автомобилисту"

05.01.2018 17:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" потерпел выездное поражение от "Автомобилиста" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sputnik.

Матч состоялся в пятницу на арене "Уралец" в Екатеринбурге. Победу праздновали хоккеисты "Автомобилиста" — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Победу хозяевам принесли точные броски Ильи Крикунова (16-я минута, в большинстве) и Егора Миловзорова (60, в пустые ворота).

После 48 игр минчане занимают десятое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 64 очка. "Автомобилист" возглавляет Восток — 87 баллов в 47 поединках. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" потерпел выездное поражение от "Автомобилиста" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ),...

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