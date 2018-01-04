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Diario Sport: в контракте Месси с «Барселоной» нет опции расторжения в случае отделения Каталонии
05.01.2018 17:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В контракте нападающего Лионеля Месси с «Барселоной» нет опции разрыва в случае независимости Каталонии, утверждает Diario Sport со ссылкой на источники в клубе.
Утверждается, что никаких политических опций в договоре нет. Только пункты, носящие спортивный характер. Как сообщает каталонское издание, Месси готов остаться в «Барселоне» вне зависимости от политической ситуации.
Ранее испанское издание El Mundo сообщило, что Месси может покинуть «Барсу» свободным агентом, если в результате независимости Каталонии клуб не будет выступать в топ-чемпионате.
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В контракте нападающего Лионеля Месси с «Барселоной» нет опции разрыва в случае независимости Каталонии, утверждает Diario Sport со ссылкой на источники в клубе.
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