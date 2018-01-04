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Александра Саснович: «Финала мне недостаточно»
05.01.2018 17:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белоруска Александра Саснович, в полуфинале турнира в Брисбене обыгравшая латвийку Анастасию Севастову со счетом 7:6, 6:4, прокомментировала выход в финал.
«Мне очень нравится то, как я начала сезон. Но финала мне недостаточно. Титул останется навсегда. Некоторые забывают проигравших в финале, но победителя не забывает никто».
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Белоруска Александра Саснович, в полуфинале турнира в Брисбене обыгравшая латвийку Анастасию Севастову со счетом 7:6, 6:4, прокомментировала выход в финал.
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