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Александр Ермакович: «Настал момент, когда пришел к выводу, что для движения вперед нужно что-то менять в жизни»

05.01.2018 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Александр Ермакович, покинувший пост главного тренера БАТЭ, обратился к болельщикам команды.

«Уважаемые болельщики БАТЭ! Позади два десятка лет моего пребывания в клубе. Кажется, только вчера я еще играл за команду. Еще свежи в памяти яркие эмоции после гола Сани Лисовского, принесшего БАТЭ первые медали, золотой выезд в Солигорск в 99-м, второе золото, третье, первая Лига чемпионов, завершение игровой карьеры в Турине на «Стадио Олимпико».

Как сейчас помню волнение, вызванное переходом на тренерскую работу сначала в качестве помощника Виктора Гончаренко, а потом главного тренера клуба, нашу безудержную радость после гола Сергея Кривца в ворота «Дебрецена», выведшего БАТЭ в плей-офф Лиги чемпионов в 2014-м, чувство гордости за команду, обыгравшую в 2015-м году итальянскую «Рому» и до последнего тура претендовавшую на выход в 1/8 Лиги чемпионов. Благодарен ребятам последнего состава БАТЭ, которые в сложнейших условиях в прошлом году смогли пробиться в групповой турнир Лиги Европы и выиграть очередной чемпионский титул.

Однако настал тот момент, когда я пришел к выводу, что для движения вперед нужно что-то менять в жизни. Потому и решил расстаться с БАТЭ. Уверен, так будет лучше и клубу, и мне.

Годы, проведенные в БАТЭ, это больше чем жизнь. За эти двадцать лет клуб совершил гигантский скачок от малоизвестного новичка белорусской высшей лиги до завсегдатая групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы. Я искренне благодарен ребятам, с которыми играл, коллегам по тренерскому штабу, без помощи которых все наши достижения были бы невозможны, руководству клуба, создававшему благоприятные условия для роста команды и доверившему мне в свое время пост главного тренера, а также болельщикам, всегда поддерживавших нас.

БАТЭ давно стал для меня родным клубом. Уверен, таким он останется навсегда. А на прощание хочу пожелать клубу продолжить поступательное движение вперед и дальше радовать почитателей своими достижениями и успехами», – сказал Ермакович.

Ранее сообщалось, что Ермакович войдет в тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА.

 
 
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Белорусский специалист Александр Ермакович, покинувший пост главного тренера БАТЭ, обратился к болельщикам команды.

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