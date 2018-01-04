|
Александр Ермакович: «Настал момент, когда пришел к выводу, что для движения вперед нужно что-то менять в жизни»
05.01.2018 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский специалист Александр Ермакович, покинувший пост главного тренера
«Уважаемые болельщики БАТЭ! Позади два десятка лет моего пребывания в клубе. Кажется, только вчера я еще играл за команду. Еще свежи в памяти яркие эмоции после гола Сани Лисовского, принесшего БАТЭ первые медали, золотой выезд в Солигорск в 99-м, второе золото, третье, первая Лига чемпионов, завершение игровой карьеры в Турине на «Стадио Олимпико».
Как сейчас помню волнение, вызванное переходом на тренерскую работу сначала в качестве помощника
Однако настал тот момент, когда я пришел к выводу, что для движения вперед нужно что-то менять в жизни. Потому и решил расстаться с БАТЭ. Уверен, так будет лучше и клубу, и мне.
Годы, проведенные в БАТЭ, это больше чем жизнь. За эти двадцать лет клуб совершил гигантский скачок от малоизвестного новичка белорусской высшей лиги до завсегдатая групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы. Я искренне благодарен ребятам, с которыми играл, коллегам по тренерскому штабу, без помощи которых все наши достижения были бы невозможны, руководству клуба, создававшему благоприятные условия для роста команды и доверившему мне в свое время пост главного тренера, а также болельщикам, всегда поддерживавших нас.
БАТЭ давно стал для меня родным клубом. Уверен, таким он останется навсегда. А на прощание хочу пожелать клубу продолжить поступательное движение вперед и дальше радовать почитателей своими достижениями и успехами», – сказал Ермакович.
Ранее сообщалось, что Ермакович войдет в тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Ермакович: «Настал момент, когда пришел к выводу, что для движения вперед нужно что-то менять в жизни»
Белорусский специалист Александр Ермакович, покинувший пост главного тренера БАТЭ, обратился к болельщикам команды.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии