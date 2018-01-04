Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович покинул свой пост

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футбольного клуба БАТЭ Александр Ермакович покинул свой пост, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

По сообщению клуба, наставник посчитал, что необходимо сменить обстановку после 20-летней карьеры в борисовской команде в качестве игрока и тренера. Александр Ермакович возглавил БАТЭ осенью 2013-го. За четыре с небольшим года самостоятельной работы он выиграл с клубом 10 трофеев (5 раз становился чемпионом Беларуси, 1 раз - обладателем Кубка, 4 - обладателем Суперкубка Беларуси). Также тренер дважды выводил БАТЭ в групповые турниры Лиги чемпионов (2014, 2015) и Лиги Европы (2017). В 2015 году он был признан лучшим тренером Беларуси.

Александр Ермакович провел 472 официальных матча в БАТЭ: 279 в качестве игрока и 193 - главного тренера.-0-