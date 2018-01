Белоруска Киннунен возвращается в сборную Беларуси после рождения ребенка

Белоруска Анастасия Киннунен (Дуборезова) возвращается в сборную Беларуси после рождения ребенка.

Спортсменка выступить на четвертом этапке Кубка IBU, который пройдет в Осрбли. Там пройдут две спринтерские гонки, которые состоятся 6 и 7 января.