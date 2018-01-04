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Белоруска Киннунен возвращается в сборную Беларуси после рождения ребенка
05.01.2018 18:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белоруска Анастасия Киннунен (Дуборезова) возвращается в сборную Беларуси после рождения ребенка.
Спортсменка выступить на четвертом этапке Кубка IBU, который пройдет в Осрбли. Там пройдут две спринтерские гонки, которые состоятся 6 и 7 января.
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Белоруска Анастасия Киннунен (Дуборезова) возвращается в сборную Беларуси после рождения ребенка.
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