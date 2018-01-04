Горди Дуайер: «Игра с «Автомобилистом» была равная. Результат мог качнуться в любую сторону»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:2).

«Поздравляю тренера соперников с завоеванием трех очков.

Мы знали, что «Автомобилист» – очень хорошая, очень обученная команда. Плюс сегодня вратарь у них очень здорово сыграл.

Старались двигать шайбу вперед, создавали моменты, но не смогли их реализовать. В целом это была равная игра, результат мог качнуться в любую сторону.

Мы хотели сегодня завоевать очки – не получилось. Будем стараться сделать это в следующем матче», – сказал Дуайер.