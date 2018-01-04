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Горди Дуайер: «Игра с «Автомобилистом» была равная. Результат мог качнуться в любую сторону»
05.01.2018 18:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:2).
«Поздравляю тренера соперников с завоеванием трех очков.
Мы знали, что «Автомобилист» – очень хорошая, очень обученная команда. Плюс сегодня вратарь у них очень здорово сыграл.
Старались двигать шайбу вперед, создавали моменты, но не смогли их реализовать. В целом это была равная игра, результат мог качнуться в любую сторону.
Мы хотели сегодня завоевать очки – не получилось. Будем стараться сделать это в следующем матче», – сказал Дуайер.
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:2).
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