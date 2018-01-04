ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Горди Дуайер: «Игра с «Автомобилистом» была равная. Результат мог качнуться в любую сторону»

05.01.2018 18:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:2).

«Поздравляю тренера соперников с завоеванием трех очков.

Мы знали, что «Автомобилист» – очень хорошая, очень обученная команда. Плюс сегодня вратарь у них очень здорово сыграл.

Старались двигать шайбу вперед, создавали моменты, но не смогли их реализовать. В целом это была равная игра, результат мог качнуться в любую сторону.

Мы хотели сегодня завоевать очки – не получилось. Будем стараться сделать это в следующем матче», – сказал Дуайер.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:2).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Федоренков – о Файкове: «Через мат, через жесткость, через унижения управление коллективом не работает»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика