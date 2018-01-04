|
Федоренков – о Файкове: «Через мат, через жесткость, через унижения управление коллективом не работает»
05.01.2018 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хоккейный обозреватель газеты «Прессбол» прокомментировал эмоциональный срыв рулевого молодежной сборной Беларуси Юрия Файкова в матче чемпионата мира с датчанами.
«Неприятная история случилась в конце матча против датчан. Я про эмоциональный срыв Файкова. Эмоции, конечно, нужны, но в нашем постсоветском понимании они не работают на позитив, особенно, в случае молодежной сборной. Через мат, через жесткость, через унижения управление коллективом не работает. Работает гораздо более тонкая психологическая настройка», – сказал Федоренков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федоренков – о Файкове: «Через мат, через жесткость, через унижения управление коллективом не работает»
Хоккейный обозреватель газеты «Прессбол» прокомментировал эмоциональный срыв рулевого молодежной сборной Беларуси Юрия Файкова в матче чемпионата мира с...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии