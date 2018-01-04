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Федоренков – о Файкове: «Через мат, через жесткость, через унижения управление коллективом не работает»

05.01.2018 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хоккейный обозреватель газеты «Прессбол» прокомментировал эмоциональный срыв рулевого молодежной сборной Беларуси Юрия Файкова в матче чемпионата мира с датчанами.

«Неприятная история случилась в конце матча против датчан. Я про эмоциональный срыв Файкова. Эмоции, конечно, нужны, но в нашем постсоветском понимании они не работают на позитив, особенно, в случае молодежной сборной. Через мат, через жесткость, через унижения управление коллективом не работает. Работает гораздо более тонкая психологическая настройка», – сказал Федоренков.

Юрий Файков: «К сожалению, больше разочарований по игрокам. Я даже не ожидал. Но это реальность нашего хоккея»

 
 
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Хоккейный обозреватель газеты «Прессбол» прокомментировал эмоциональный срыв рулевого молодежной сборной Беларуси Юрия Файкова в матче чемпионата мира с...

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