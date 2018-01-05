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Золотая шайба: "Грифоны" разгромили "Днепр"

05.01.2018 19:06 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Минская хоккейная команда "Грифоны", в которой выступает младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай, одолела жлобинский "Днепр" в групповом раунде республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" в старшей возрастной группе, сообщает Sputnik.

Матч состоялся в пятницу на малой площадке "Чижовка-Арены". Встреча завершилась победой столичной хоккейной дружины со счетом 8:1.

Кроме того, в группе А сегодня состоялся поединок "Нефтеград" (Витебская область) — "Мираж" (Могилевская область). Викторию праздновали юные спортсмены из Горок со счетом 8:4.

Лидируют в квартете "Грифоны", вторые – хоккеисты из "Миража", третьим идет "Днепр", замыкает четверку "Нефтеград".

В группе В "Медведь" из Минска был сильнее "Олимпа" (Брестская область) – 6:4. Солигорский "Шахтер" потерпел поражение от "Принеманских Ястребов" из Гродно – 3:4. Лидирует в группе столичная команда, второе место у "ястребов", третье у "Олимпа", четвертое у "Шахтера".

Завтра состоятся следующие матчи:

  • 9:00 "Олимп" – "Шахтер" (малая арена)
  • 10:00 "Принеманские Ястребы" — "Медведь" (большая арена)
  • 10:30 "Днепр" — "Нефтеград" (малая арена)
  • 16:00 "Мираж" — "Грифоны" (малая арена)

В финал, который состоится 7 января, выйдут победители групп.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Команда, в которой выступает Николай Лукашенко, упрочила лидерство в группе А, в группе В первое место занимает "Медведь" из Минска.

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