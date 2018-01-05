АБФФ запустила конкурс комментаторов на матчи чемпионата Беларуси

АБФФ приглашает к участию в конкурсе комментаторов всех желающих.

Пройти отбор, подразумевающий несколько туров. На предварительной стадии каждому желающему будет предложено видео трех категорий — «А», «В», «С». Из каждой группы участнику следует выбрать по одному отрезку и записать комментарий каждого из них в пристойном качестве — без помех, искажений, компьютерной обработки. Далее все три фрагмента соискатель отправляет единым письмом на адрес comment@tutbymedia.by вплоть до 26 января включительно.

Все присланные видео в обязательном порядке отсмотрит жюри: представители АБФФ, включая комментатора телеканала «Беларусь 5» Дмитрия Герчикова, и ведущие сотрудники спортивного раздела портала TUT.by. Лучшие работы по мнению экспертов получат пропуск во второй этап состязаний. Кроме того, еще три бонусные путевки в следующую стадию найдут своих обладателей путем народных выборов. На портале TUT.by в течение недели зрители смогут прослушать и проголосовать за ту тройку участников, которую посчитают самой достойной для продолжения борьбы. Та троица, что получит наибольшее число голосов, и присоединится к пулу, отобранному жюри.

Там участники получат для комментария уже одинаковый отрывок спортивного действа, чтобы состязаться в равных условиях. Система определения победителей останется той же: пятерку сильнейших (хотя, возможно, это число возрастет в зависимости от изначального количества и качества работ соискателей) выберет жюри, а дополнительную тройку сформируют голосованием зрители.

Отметим, что на этой стадии участникам также доведется рассказать о себе, заполнив в произвольной форме анкету. Кроме того, с этого раунда к оценке способностей участников подключатся и независимые эксперты из мира телевидения и футбола.

Третья часть отбора и будет заключительной. Мы пригласим финалистов в студию АБФФ-ТВ и предложим в формате Live озвучить серию нарезок с белорусских футбольных полей. Затем эти записи будут выложены на портале TUT.by — и уже болельщики сами сформируют иерархию лучших путем голосования.

Предварительный раунд конкурса комментаторов стартует в пятницу, 5 января — и продлится до 26 января включительно. После этого на портале TUT.by откроется голосование, которое продлится с 27 января по 4 февраля. В понедельник, 5 февраля, мы подведем итоги отбора и расскажем о временных рамках следующей стадии.

Дополнительную информацию по участию в конкурсе смотрите здесь.