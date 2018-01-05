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НБА. «Бостон» – «Миннесота», «Милуоки» сыграет с «Торонто» и другие матчи

05.01.2018 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. Лидер Восточной конференции «Бостон» дома сыграет с четвертой командой Запада «Миннесотой».

«Милуоки» Адетокумбо примет «Торонто» Дерозана.

НБА

Регулярный чемпионат

Бостон – Миннесота
Дата проведения
6 января, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Превью

Филадельфия – Детройт
Дата проведения
6 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Превью

Майами – Нью-Йорк
Дата проведения
6 января, 04.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

Милуоки – Торонто
Дата проведения
6 января, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

Даллас – Чикаго
Дата проведения
6 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Финикс
Дата проведения
6 января, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Денвер – Юта
Дата проведения
6 января, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Вашингтон
Дата проведения
6 января, 05.30, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Портленд – Атланта
Дата проведения
6 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Шарлотт
Дата проведения
6 января, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

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