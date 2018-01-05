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НБА. «Бостон» – «Миннесота», «Милуоки» сыграет с «Торонто» и другие матчи
05.01.2018 19:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. Лидер Восточной конференции «Бостон» дома сыграет с четвертой командой Запада «Миннесотой».
«Милуоки» Адетокумбо примет «Торонто» Дерозана.
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
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