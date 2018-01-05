Венгер дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован 40 тысяч фунтов за высказывания в адрес судей

Футбольная Ассоциация Англии наказала главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера дисквалификацией на три матча.

Французский специалист наказан за свое поведение и высказывания в адрес арбитров после матча против «Вест Бромвича» (1:1).

68-летний Венгер не сможет руководить «канонирами» в ближайших матчах против «Ноттингем Форест», «Челси» и «Борнмута» с бровки, однако имеет право присутствовать на стадионе.

Помимо этого, тренер также оштрафован 40 тысяч фунтов. Ему также грозит еще одно наказание после того, как FA запросила у него пояснения его высказываний о судьях до и после матча с «Челси» (2:2).