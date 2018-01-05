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Венгер дисквалифицирован на 3 матча и оштрафован 40 тысяч фунтов за высказывания в адрес судей
05.01.2018 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольная Ассоциация Англии наказала главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера дисквалификацией на три матча.
Французский специалист наказан за свое поведение и высказывания в адрес арбитров после матча против «Вест Бромвича» (1:1).
68-летний Венгер не сможет руководить «канонирами» в ближайших матчах против «Ноттингем Форест», «Челси» и «Борнмута» с бровки, однако имеет право присутствовать на стадионе.
Помимо этого, тренер также оштрафован 40 тысяч фунтов. Ему также грозит еще одно наказание после того, как FA запросила у него пояснения его высказываний о судьях до и после матча с «Челси» (2:2).
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Футбольная Ассоциация Англии наказала главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера дисквалификацией на три матча.
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