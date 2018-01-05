Дулуб возглавил БАТЭ

Контракт с БАТЭ заключил белорусский специалист Олег Дулуб, до недавних пор работавший в украинской премьер-лиге.

После завершения игровой карьеры Дулуб перешел на тренерскую работу. Сначала возглавлял дзержинскую «Ливадию» (2001-03). Потом работал тренером дублирующего состава «Дариды» из Минского района (2004), юношеской (1989 г.р.) команды «Смена-Минск» (2005), столичной «Смены-2» (2006), жодинского «Торпедо» (2007-09), «Минска» (2010), «Витебска» (2011), «Гомеля» (2012), гродненского «Немана» (с апреля по июнь 2013), столичного «Динамо» (с июня-2013 по ноябрь-2014).

В мае 2015 года возглавил минские «Крумкачы» и вывел их из первой лиги в высшую (работал до октября-2016) . После расставания с «воронами» работал главным тренером украинских «Карпат» из Львова (с октября-2016 по июнь-2017) и «Черноморца» из Одессы (с сентября по декабрь 2017).