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Конте о словах Моуринью про клоунское поведение у поля: «Это называется старческое слабоумие. Ему стоит взглянуть на себя прежнего»
05.01.2018 21:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Челси» Антонио Конте отреагировал на высказывания тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью о поведении тренеров на бровке во время матчей.
«Думаю, ему стоит взглянуть на себя прежнего. Возможно, он имел в виду себя в прошлом, да?
Возможно, иногда люди забывают, что они говорили раньше или как вели себя раньше. Как это называется? Старческое слабоумие – это когда ты немного забываешь, что делал в прошлом.
Человек уже ушел из клуба, но продолжает сюда лезть», – заявил Конте.
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Конте о словах Моуринью про клоунское поведение у поля: «Это называется старческое слабоумие. Ему стоит взглянуть на себя прежнего»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте отреагировал на высказывания тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью о поведении тренеров на бровке во время матчей.
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