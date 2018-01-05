Конте о словах Моуринью про клоунское поведение у поля: «Это называется старческое слабоумие. Ему стоит взглянуть на себя прежнего»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отреагировал на высказывания тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью о поведении тренеров на бровке во время матчей.

«Думаю, ему стоит взглянуть на себя прежнего. Возможно, он имел в виду себя в прошлом, да?

Возможно, иногда люди забывают, что они говорили раньше или как вели себя раньше. Как это называется? Старческое слабоумие – это когда ты немного забываешь, что делал в прошлом.

Человек уже ушел из клуба, но продолжает сюда лезть», – заявил Конте.