Анатолий Капский: «Для меня Ермакович всегда был тренером номер один. Поэтому до последнего думали, что он останется»

Руководитель БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал уход из команды Александра Ермаковича.

«Прежде чем говорить о назначении Олега Анатольевича Дулуба и его тренерского штаба, хотел бы поблагодарить тех тренеров, которые много лет верой и правдой служили БАТЭ. Александр Владимирович Ермакович, Александр Петрович Лисовский и Владимир Владимирович Невинский – неотъемлемая часть клуба. У них закончились контракты, и мы расстаемся. Но расстаемся на чемпионской ноте. Спасибо этим специалистам за работу, которую они проделали!

Для меня очень важно было узнать, где будет работать в дальнейшем Александр Владимирович Ермакович. Не скрою, что Виктор Михайлович Гончаренко всегда хотел сделать его своим помощником в ЦСКА. Летом, еще до старта еврокубковой кампании, Ганчаренко мне об этом напоминал. И когда я сегодня узнал, что Ермакович будет востребован, у меня отлегло на душе.

Потому что Беларуси нельзя терять такого сильного тренера. Считаю, что Ермакович все годы, которые он возглавлял БАТЭ, был сильнейшим тренером в национальном первенстве. Об этом говорят его титулы и достижения. Когда человек четыре полноценных сезона руководит командой, которая четырежды кряду становится чемпионом, три раза выводит ее в групповой этап еврокубков – это показатель качества. Вспомним первый год его работы, второй. Тогда была большая ротация игроков, и то, что сумел в тех обстоятельствах сделать Ермакович, дорогого стоит.

Все эти опусы об Александре Владимировиче от всяких «блохеров», которые ничего не понимают в футболе, просто нелепы. Для меня Ермакович всегда был тренером номер один. Поэтому мы до последнего думали, что он останется. К этому все и шло. Мы согласовали состав тренерского штаба. Но в последнем разговоре, который у нас состоялся уже после Лондона, что-то пошло не так. Александр Владимирович принял решение расстаться. И, наверное, уже не стоило ему мешать, потому что он все для себя обдумал. После этого взяли паузу, думали, что Ермакович, может быть, изменит свою позицию. И только когда обратной реакции не последовало, начали заниматься поисками нового тренера», – заявил Капский.