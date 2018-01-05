Олег Дулуб: «В тренерский штаб помимо Алексея Баги, войдут Молош, Хомутовский и Грановский»

Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб объяснил, почему принял решение возглавить борисовский клуб.

- Каковы эмоции в качестве главного тренера БАТЭ?

– Фантастические! По горячим следам даже трудно сказать. Наверное, с этими эмоциями нужно еще разбираться. Понимаю, что это назначение – прежде всего огромная ответственность.

- Долго думали над предложением из Борисова?

– Нет. Принципиальное согласие дал сразу. Дальше начались технические моменты. Львиная доля всего времени переговоров с руководством БАТЭ пришлась на обсуждение состава тренерского штаба. По этому вопросу пришли к согласию только сегодня.

- Чем привлекло предложение БАТЭ?

– Прежде всего – постоянным участием в еврокубках. Когда ты можешь сравнить свой уровень с уровнем зарубежных тренеров – это особый драйв.

- Вы впервые будете главным тренером в команде, которая ставит перед собой максимальные задачи...

– Для меня это очередной вызов. Сопоставимый с переездом из Беларуси в Украину, когда изначально знал, что будет очень тяжело. Особенно на первых порах. Это своеобразная проверка: все ли ты делаешь правильно? И со своей стороны ты ставишь на кон свою деловую репутацию.

- Переезд из «Черноморца» в БАТЭ – шаг вперед в вашей карьере?

– Да. И очень большой.

- За время работы в Украине не упускали из виду борисовский клуб?

– Следил за всем чемпионатом, без упора на БАТЭ. К сожалению, на территории Украины наши интернет-трансляции заблокированы. Поэтому старался ловить гвоздевые матчи туров по «Беларусь 5». Степень загруженности не всегда позволяла следить. Но «Прессбол» читал постоянно в электронном виде, просматривал сайт того же «Прессбола», «Трибуну», football.by. А «желто-синих» внимательно отслеживал в еврокубках, старался смотреть все поединки.

- Как расстались с «Черноморцем»?

– Переговоры были непростыми и длительными, но в итоге нашли компромиссное решение. Правда, мне пришлось выкупить свой контракт. Но это детали. В целом все решили цивилизованно.

- Вы ведь за время работы в Украине приезжали в Беларусь в качестве инструктора УЕФА на курсах PRO.

– Да, на протяжении двух учебных блоков делился своим опытом и наработками. Считаю, это важная практика. Если бы мне в свое время, когда только начинал, в таком сжатом виде дали столько знаний! Ведь это опыт пятнадцати лет работы, причем за последние десять лет – уровень элитного дивизиона. Сразу им сказал: хотите – берите, хотите – не берите. Кстати, среди слушателей был и мой помощник в штабе БАТЭ – Алексей Бага. Немало общался с ними. Алексей Анатольевич был одним из самых активных. Видно, что это специалист, который постоянно впитывает в себя новую информацию.

- Слухи приписывают вам конфликт с Багой-старшим, случившийся еще во времена вашей работы в «Гомеле».

– Могу вас заверить: никакого конфликта ни у меня, ни у Олега Кубарева и всего нашего тогдашнего тренерского штаба со штабом Гончаренко никогда не было! Вся та история – всего лишь результат эмоций после игры. Напряженный матч, сложное противостояние... За ними предсказуемо последовал эмоциональный взрыв. Мы с Алексеем нормально общаемся и не держим никаких камней за пазухой. Все слухи о конфликте – полная ерунда.

- Как будет выглядеть ваш тренерский штаб?

– В него, помимо уже упомянутого Алексея Баги, войдут Дмитрий Молош, и Александр Грановский.

- Что скажете болельщикам «желто-синих»?

– Очень хочется оправдать надежды. Всегда говорил: футбол без болельщиков мертв. Для нашего штаба главным показателем станет увеличение количества зрителей на трибунах. Если мы будем играть правильно, проповедовать тот футбол, который им нравится, болельщики это оценят, – заявил Дулуб.