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Экстралига. «Юность» сыграет с «Шахтером», «Неман» против «Гомеля»

25.01.2018 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ходе очередного игрового дня Экстралиги «Шахтер» примет «Юность», а «Неман» сыграет с «Гомелем»

Экстралига

Этап победителей

 

Шахтер Солигорск – Юность-Минск
Дата проведения
25 января, 19.00, «Ice Sports Palace»
Онлайн матча Видео

 

Неман – Гомель
Дата проведения
25 января, 19.00, «Ice Sports Palace»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Жлобин – Динамо Молодечно
Дата проведения
25 января, 19.00, «Ice Palace Metalurg»
Онлайн матча Видео

 

Этап проигравших

 

Витебск – Лида
Дата проведения
25 января, 19.00, «Viciebsk Ice Sport Palace»
Онлайн матча Видео

 

Химик – Беларусь U-20
Дата проведения
25 января, 19.00, «Sports and Culture Palace»
Онлайн матча Видео

 

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В ходе очередного игрового дня Экстралиги «Шахтер» примет «Юность», а «Неман» сыграет с «Гомелем» Экстралига Этап победителей Этап проигравших .

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