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Экстралига. «Юность» сыграет с «Шахтером», «Неман» против «Гомеля»
25.01.2018 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ходе очередного игрового дня Экстралиги «Шахтер» примет «Юность», а «Неман» сыграет с «Гомелем»
Этап победителей
Этап проигравших
Витебск – Лида
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В ходе очередного игрового дня Экстралиги «Шахтер» примет «Юность», а «Неман» сыграет с «Гомелем» Экстралига Этап победителей Этап проигравших .
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