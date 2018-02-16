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«Динамо» Брест – БАТЭ. Матч за Суперкубок Беларуси пройдет на стадионе ФК «Минск»
16.02.2018 14:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
10 марта (суббота) БАТЭ и брестское «Динамо» сыграют за Суперкубок Беларуси на стадионе футбольного клуба «Минск».
Матч-открытие футбольного сезона третий раз примет столичная арена, расположенная по улице Маяковского и вмещающая около 3000 зрителей.
До этого трофей пять раз разыгрывался в Минском футбольном манеже и однажды в Пинске на стадионе «Волна».
Стартовый свисток прозвучит в 16:30.
В матче за Суперкубок Беларуси с 2010 года принимают участие действующий чемпион и обладатель Кубка страны. Борисовчане на правах чемпиона приняли участие во всех финалах и уже семь раз завоевывали Суперкубок Беларуси, в то время как брестчане первый раз поспорят за трофей на правах обладателя Кубка Беларуси сезона 2016/2017.
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10 марта (суббота) БАТЭ и брестское «Динамо» сыграют за Суперкубок Беларуси на стадионе футбольного клуба «Минск».
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