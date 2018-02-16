Игорь Криушенко: «У Гутора, как понимаю, пока конкретного варианта нет. К сожалению»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко рассказал о вратарской позиции в национальной команде.

– В минское «Динамо» влился Горбунов. Он остается в вашем прицеле?

– Конечно. Разговаривал с Андреем и раньше: мол, если найдешь команду и заиграешь, твою кандидатуру никто не намеревается вычеркивать.

– Делами Гутора интересуетесь?

– Пересеклись в минском манеже на «Кубке развития». Александр еще без команды – и, как понимаю, пока конкретного варианта нет. К сожалению, – сказал Криушенко.