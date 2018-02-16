Форвард «Юности» Гайнетдинов: «Надеюсь получить белорусское гражданство и выступать за сборную Беларуси»

Новичок «Юности» Егор Гайнетдинов, который вчера перешел в стан «красно-синих» из «Металлурга» в обмен Всеволода Кашкара, рассказал о своих целях.

— За Жлобин вы забросили пять шайб в 11 матчах. Статистика неплохая…

— Мог гораздо лучше. Сказалось, что пропустил полсезона. Дальше, думаю, будет лучше.

— Как поддерживали форму в этой образовавшейся карьерной паузе?

— Играл в любительской лиге, где выступают Олег Кваша, Александр Королюк, другие поигравшие ребята. Катался с ними, старался поддерживать форму.

— Чего ждете от выступлений за «Юность»?

— В первую очередь, должны взять кубок. А в следующем сезоне — Лига чемпионов, Кубок Беларуси. Все, что можно, должны забрать. Надеюсь получить гражданство и в дальнейшем, если буду расти как игрок, хотелось бы попасть в сборную страны, – сказал Гайнетдинов.

Отметим, что в нынешнем сезоне Гайнетдинов провел 11 матчей в экстралиге за жлобинский «Металлург» и набрал 6 (5+1) очков.