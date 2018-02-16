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Форвард «Юности» Гайнетдинов: «Надеюсь получить белорусское гражданство и выступать за сборную Беларуси»
16.02.2018 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новичок «Юности» Егор Гайнетдинов, который вчера перешел в стан «красно-синих» из «Металлурга» в обмен Всеволода Кашкара, рассказал о своих целях.
— За Жлобин вы забросили пять шайб в 11 матчах. Статистика неплохая…
— Мог гораздо лучше. Сказалось, что пропустил полсезона. Дальше, думаю, будет лучше.
— Как поддерживали форму в этой образовавшейся карьерной паузе?
— Играл в любительской лиге, где выступают Олег Кваша, Александр Королюк, другие поигравшие ребята. Катался с ними, старался поддерживать форму.
— Чего ждете от выступлений за «Юность»?
— В первую очередь, должны взять кубок. А в следующем сезоне — Лига чемпионов, Кубок Беларуси. Все, что можно, должны забрать. Надеюсь получить гражданство и в дальнейшем, если буду расти как игрок, хотелось бы попасть в сборную страны, – сказал Гайнетдинов.
Отметим, что в нынешнем сезоне Гайнетдинов провел 11 матчей в экстралиге за жлобинский «Металлург» и набрал 6 (5+1) очков.
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Форвард «Юности» Гайнетдинов: «Надеюсь получить белорусское гражданство и выступать за сборную Беларуси»
Новичок «Юности» Егор Гайнетдинов, который вчера перешел в стан «красно-синих» из «Металлурга» в обмен Всеволода Кашкара, рассказал о своих целях.
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