Симович перешел в БАТЭ

Сербский полузащитник Слободан Симович подписал контракт с БАТЭ. Напомним, ранее 28-летний игрок находился в клубе на просмотре.

С 2012 по 2014 год Симович выступал в чемпионате Беларуси за минское «Динамо», с которым дважды взял бронзовые (2012, 2013) и один раз серебряные медали (2014). Кроме того, сербский хавбек вместе с минчанами вышел в групповой этап Лиги Европы (2014 год).

Летом 2017 года Симович перешел в «Актобе» (Д1, Казахстан), однако в январе разорвал контракт с клубом.

Статистику Симовича можно посмотреть здесь .





Фото: официальный сайт БАТЭ