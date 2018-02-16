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Симович перешел в БАТЭ
16.02.2018 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сербский полузащитник Слободан Симович подписал контракт с БАТЭ. Напомним, ранее 28-летний игрок находился в клубе на просмотре.
С 2012 по 2014 год Симович выступал в чемпионате Беларуси за минское «Динамо», с которым дважды взял бронзовые (2012, 2013) и один раз серебряные медали (2014). Кроме того, сербский хавбек вместе с минчанами вышел в групповой этап Лиги Европы (2014 год).
Летом 2017 года Симович перешел в «Актобе» (Д1, Казахстан), однако в январе разорвал контракт с клубом.
Статистику Симовича можно посмотреть
Фото: официальный сайт БАТЭ
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Сербский полузащитник Слободан Симович подписал контракт с БАТЭ.
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