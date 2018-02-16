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Жуковский и Ашихмин находятся на тренерских курсах в Монпелье
16.02.2018 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский и тренер вратарей команды Андрей Ашихмин проходят обучение на курсах PRO в Монпелье (Франция). Отметим, что Жуковский уже ездил на такие курсы в конце прошлого года.
В отсутствие Жуковского командой руководит старший тренер Павел Плют. Отметим, что «Ислочь» завтра проведет товарищеский матч с минским «Торпедо».
Кроме того, на тех же курсах находятся главные тренеры «Слуцка» и «Днепра» Виталий Павлов и Вячеслав Левчук.
Фото: официальная группа «Ислочи» «Вконтакте»
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский и тренер вратарей команды Андрей Ашихмин проходят обучение на курсах PRO в Монпелье (Франция).
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