﻿ Жуковский и Ашихмин находятся на тренерских курсах в Монпелье. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жуковский и Ашихмин находятся на тренерских курсах в Монпелье

16.02.2018 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский и тренер вратарей команды Андрей Ашихмин проходят обучение на курсах PRO в Монпелье (Франция). Отметим, что Жуковский уже ездил на такие курсы в конце прошлого года. 

В отсутствие Жуковского командой руководит старший тренер Павел Плют. Отметим, что «Ислочь» завтра проведет товарищеский матч с минским «Торпедо». 

Кроме того, на тех же курсах находятся главные тренеры «Слуцка» и «Днепра» Виталий Павлов и Вячеслав Левчук. 


 

Фото: официальная группа «Ислочи» «Вконтакте»

 

 
 
Ссылка на источник 170
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский и тренер вратарей команды Андрей Ашихмин проходят обучение на курсах PRO в Монпелье (Франция).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Симович перешел в БАТЭ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика