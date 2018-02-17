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Долидович отправился в Минск для прохождения углубленного медообследования
17.02.2018 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский лыжник Сергей Долидович, вынужденный досрочно завершить выступление на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане из-за проблем со здоровьем, направлен в Минск для прохождения углубленного медицинского обследования.
Во время лыжной гонки в скиатлоне 11 февраля Долидович сошел с дистанции. Причиной стало обострение заболевания дыхательной системы, связанное с бронхопроводимостью при физической нагрузке.
«После завершения гонки было проведено медицинское обследование и спортсмену был поставлен диагноз: заболевание верхних дыхательных путей. В соответствии с рекомендациями медицинского штаба Сергей Долидович был направлен в Минск для прохождения углубленного обследования и лечения. Штаб белорусской делегации оповестил организационный комитет Олимпийских игр о невозможном участии спортсмена в программе соревнований по лыжным гонкам», – сообщили в НОК Беларуси.
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Белорусский лыжник Сергей Долидович, вынужденный досрочно завершить выступление на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане из-за проблем со здоровьем, направлен в Минск для...
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