﻿ Товарищеские матчи. БАТЭ – «Тракай», «Луч» против «Минска» и другие матчи. 21.by
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Товарищеские матчи. БАТЭ – «Тракай», «Луч» против «Минска» и другие матчи

17.02.2018 11:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские клубы в рамках подготовки к сезону проводят спарринги.

Товарищеские матчи

Торпедо Минск – Ислочь

17 февраля, 10.00, ст. ФК «Минск» (Маяковского)

Минск – Луч

17 февраля, 12:30, ст. ФК «Минск» (Маяковского)

Городея – Висла Пулавы Польша, Д3

17 февраля, 14:00, Польша

Неман – Слоним-2017

17 февраля 14:00

Витебск – МТК Будапешт Венгрия, Д2

17 февраля, 15:30, Турция

Торпедо-БелАЗ – Динамо Вране Сербия, Д2

17 февраля, 16.00 Турция

БАТЭ – Тракай Литва

17 февраля, 17:00, ст. ФК «Минск» (Маяковского)

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Белорусские клубы в рамках подготовки к сезону проводят спарринги.

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