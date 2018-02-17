|
Товарищеские матчи. БАТЭ – «Тракай», «Луч» против «Минска» и другие матчи
17.02.2018 11:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские клубы в рамках подготовки к сезону проводят спарринги.
Товарищеские матчи
Торпедо Минск – Ислочь
17 февраля, 10.00, ст. ФК «Минск» (Маяковского)
Минск – Луч
17 февраля, 12:30, ст. ФК «Минск» (Маяковского)
Городея – Висла Пулавы Польша, Д3
17 февраля, 14:00, Польша
Неман – Слоним-2017
17 февраля 14:00
Витебск – МТК Будапешт Венгрия, Д2
17 февраля, 15:30, Турция
Торпедо-БелАЗ – Динамо Вране Сербия, Д2
17 февраля, 16.00 Турция
БАТЭ – Тракай Литва
17 февраля, 17:00, ст. ФК «Минск» (Маяковского)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские клубы в рамках подготовки к сезону проводят спарринги.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии