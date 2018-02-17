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Сергей Долидович: «Если кто-то захочет вернуть свои деньги, пишите в соцсетях или на «Талаке» – я верну»

17.02.2018 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский лыжник Сергей Долидович, завершивший выступление на Олимпиаде в Пхенчхане из-за проблем с бронхами, поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что может вернуть деньги тем людям, которые участвовали в краудфандинге.  

«К сожалению, Олимпиада в Корее для меня закончилась

Хочу извиниться перед всеми, кто меня поддерживает и кто за меня переживает. Во время первой гонки начались проблемы со здоровьем, из-за которых я не смог дальше соревноваться.

Я уже вернулся в Минск. Конечно, я не так представлял свою седьмую Олимпиаду. Хотелось соревноваться и радовать всех, кто за меня переживает – если не медалями, то достойным выступлением. Но случилось то, что случилось.

Читаю ваши комментарии. Вижу и поддержку, и критику. Сам понимаю, что хоть и не специально, но подвел людей, которые за меня переживали и которые помогли мне подготовиться к Олимпиаде. Поэтому, если кто-то из тех, кто помогал во время краудфандинга, захочет вернуть свои деньги – пишите в соцсетях или на Талаке, я верну.

Еще раз спасибо всем за поддержку и помощь!», – написал Долидович в своем Facebook.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лыжник Сергей Долидович, завершивший выступление на Олимпиаде в Пхенчхане из-за проблем с бронхами, поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил,...

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