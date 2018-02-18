В Олимпийских играх в Пхенчхане участвуют пять спортсменов из Витебской области: уроженка Сенно Ирина Кривко (биатлон) и жители Витебска Виталий Михайлов, Ксения Садовская (конькобежный спорт), Максим Сергеев (шорт-трек), Михаил Семенов (лыжные гонки). Один из атлетов — Максим Сергеев, в интервью порталу vitebsk.biz поделился впечатлениями от зимних Игр-2018.



Максим Сергеев. Фото: пресс-служба НОК Беларуси

Соревнуясь в Пхенчхане, Максим Сергеев установил новый рекорд нашей страны на дистанции 1500 метров, но финишировал вдали от призовых мест. Белорус выбыл в квалификации, показав время 2 минуты 15,242 секунды, заняв предпоследнее место среди 6 соперников в предварительном забеге. Итоговая его позиция в олимпийском протоколе — 28-я среди 37 участников.

— Как вы оцениваете свое выступление?

— Моей целью было попадание в топ-15 на этой дистанции. Эту задачу поставил, исходя из того, что периодически попадаю в 15 лучших спортсменов на этапах Кубков мира. Итоговое место на Олимпиаде, конечно, меня не удовлетворило. Хоть я и улучшил новый рекорд Беларуси на 1,5 секунды. Был сложным четвертьфинальный забег, по итогам которого я финишировал пятым из шести и выбыл из продолжения борьбы за высокие места. Все мои соперники в этом забеге, кроме представителя Японии, — медалисты Кубков мира и чемпионатов Европы.

— Эта Олимпиада уже почти позади. Что дальше?

— Усиленно тренируюсь два раза в день по 3−4 часа. Готовлюсь к чемпионату мира, он пройдет в марте.

— В каких условиях живут белорусские спортсмены в олимпийской деревне?

— Всех спортсменов расселили по двум олимпийским деревням. Представители шорт-трека живут в Канныне — это вдали от цивилизации и места проведения соревнований. Я живу с белорусскими конькобежцами, только с ними и общаюсь. Остальные спортсмены сборной Беларуси находятся в другой олимпийской деревне — в Пхенхчане.

В моей комнате — тумбочка, шкаф, батарея, встроенная в пол (одежду и инвентарь можно сушить прямо на полу), два окна. Питаться можно в круглосуточной столовой в олимпийской деревне. Там все время шведский стол. Обилие разнообразной кухни — от фастфуда до здоровой пищи.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— У меня был один свободный день — сразу после соревнований. Успел только сходить к морю. В период отдыха стараюсь максимально восстанавливаться и накапливать энергию для тренировок. В основном читаю книги и новостные сайты, смотрю фильмы.

Посещать какие-либо другие соревнования нет возможности — аккредитация действует только на твой личный вид спорта.

— Что вас больше всего удивило на этой Олимпиаде?

— Больше всего удивляют постоянные посторонние проблемы. Тут сильный мороз — температура опускалась до -20°С. Мощный ветер срывает вывески в олимпийской деревне, а палатки по продаже сувениров складываются, как карточный домик. По деревне ходит какая-то эпидемия с вирусом кишечной инфекции. Кроме того, предупреждают о возможности землетрясений.

— Четыре года назад вы участвовали на Олимпиаде в Сочи. Чем отличаются эти Игры от прошлых?

— Небо и земля. В Южной Корее — уровень студенческих игр, Универсиады. А в Сочи все было шикарно. Близко расположенные спортивные объекты, отличные условия для проживания и восстановления после соревнований, возможность разнообразно провести досуг в олимпийской деревне. А здесь и близко нет того, что было в Сочи. Это немного удивляет. Все-таки затраты на проведение Олимпийских игр предусматривают определенный уровень организации.

Впрочем, я всем доволен и ни на что не жалуюсь: дело спортсменов — тренироваться и соревноваться. А все остальное — мелочи.