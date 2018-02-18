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Минское «Динамо» не выиграло ни одного матча на втором сборе в Турции
18.02.2018 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» провело 4 товарищеских матча на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.
Команда Гуренко дважды сыграла вничью и потерпела 2 поражение. Вничью минчане сыграли со
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Минское «Динамо» провело 4 товарищеских матча на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.
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