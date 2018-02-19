Владимир Япринцев подал в суд на Юрия Чижа с иском на 1960 руб

Бизнесмены Владимир Япринцев и Юрий Чиж снова выясняют отношения в суде. Конфликт между бывшими партнерами начался из-за акций логистической компании «Оскарго-терминал», проданных 11 августа 2015 года, в день задержания Япринцева, сообщает «Европрадио».

Проданной долей владела Светлана Борисовна, супруга Владимира Япринцева. Деньги были перечислены на расчетный счет бизнесмена двумя платежами: 12 августа (1 млрд 395 млн неденоминированных рублей) и 9 сентября (768 млн 797 тысяч неденоминированных рублей).

Таким образом, речь идет о сумме порядка 216 тысяч деноминированных рублей ($108 тысяч).

Япринцев в это время находился под стражей и доступа к своему счету не имел. Тем не менее, деньги были обналичены. Это было сделано по поручению Юрия Чижа – при помощи доверенности, которую Владимир Япринцев ранее выписал на имя одной из его сотрудниц.

«Доверенность выдавалась для совершения операций по счету Япринцева, но конкретно по его указанию. А с 11 августа 2015 года Владимир Геннадиевич не мог давать никаких указаний, так как находился под стражей», – настаивает представитель истца.

Юрий Чиж, который вскоре также был задержан, дал следователям пояснения по этому эпизоду. По его словам, он узнал о долгах сына Владимира Япринцева, Казбека, и передал снятые средства его кредиторам – российским предпринимателям Иосифу Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили. Однако, как замечает представитель Япринцева, ни Аксентьев, ни Мамиашвили не проходят потерпевшими по делу о мошенничестве, в котором фигурировал Казбек. То, что средства были переданы именно им, никак не подтверждено.

При этом сумма иска – чисто символическая: 1960 рублей.

«Есть шанс на добровольное урегулирование спора, которым может воспользоваться другая сторона», — говорит представитель Япринцева.

По ее словам, бизнесмен не собирается увеличивать исковые требования до того, как пообщается с другой стороной.

18 февраля в суде Центрального района Минска состоялась предварительная беседа, на которую были приглашены представители истца и ответчика. Однако ни Юрий Чиж, ни его юристы в зале суда не появились, несмотря на то, что, по замечанию судьи, были надлежащим образом извещены. Причина неявки неизвестна.

Суд попытается известить ответчика повторно. Порядок, в котором будет рассматриваться дело, будет определен в течение несколько дней.