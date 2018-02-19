|
Владимир Япринцев подал в суд на Юрия Чижа с иском на 1960 руб
19.02.2018 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бизнесмены Владимир Япринцев и Юрий Чиж снова выясняют отношения в суде. Конфликт между бывшими партнерами начался из-за акций логистической компании «Оскарго-терминал», проданных 11 августа 2015 года, в день задержания Япринцева, сообщает «Европрадио».
Проданной долей владела Светлана Борисовна, супруга Владимира Япринцева. Деньги были перечислены на расчетный счет бизнесмена двумя платежами: 12 августа (1 млрд 395 млн неденоминированных рублей) и 9 сентября (768 млн 797 тысяч неденоминированных рублей).
Таким образом, речь идет о сумме порядка 216 тысяч деноминированных рублей ($108 тысяч).
Япринцев в это время находился под стражей и доступа к своему счету не имел. Тем не менее, деньги были обналичены. Это было сделано по поручению Юрия Чижа – при помощи доверенности, которую Владимир Япринцев ранее выписал на имя одной из его сотрудниц.
«Доверенность выдавалась для совершения операций по счету Япринцева, но конкретно по его указанию. А с 11 августа 2015 года Владимир Геннадиевич не мог давать никаких указаний, так как находился под стражей», – настаивает представитель истца.
Юрий Чиж, который вскоре также был задержан, дал следователям пояснения по этому эпизоду. По его словам, он узнал о долгах сына Владимира Япринцева, Казбека, и передал снятые средства его кредиторам – российским предпринимателям Иосифу Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили. Однако, как замечает представитель Япринцева, ни Аксентьев, ни Мамиашвили не проходят потерпевшими по делу о мошенничестве, в котором фигурировал Казбек. То, что средства были переданы именно им, никак не подтверждено.
При этом сумма иска – чисто символическая: 1960 рублей.
«Есть шанс на добровольное урегулирование спора, которым может воспользоваться другая сторона», — говорит представитель Япринцева.
По ее словам, бизнесмен не собирается увеличивать исковые требования до того, как пообщается с другой стороной.
18 февраля в суде Центрального района Минска состоялась предварительная беседа, на которую были приглашены представители истца и ответчика. Однако ни Юрий Чиж, ни его юристы в зале суда не появились, несмотря на то, что, по замечанию судьи, были надлежащим образом извещены. Причина неявки неизвестна.
Суд попытается известить ответчика повторно. Порядок, в котором будет рассматриваться дело, будет определен в течение несколько дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бизнесмены Владимир Япринцев и Юрий Чиж снова выясняют отношения в суде.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии