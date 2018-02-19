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Рекиш переходит в «Факел»
19.02.2018 20:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Факел» (ФНЛ) заключит соглашение с бывшим полузащитником «Торпедо-БелАЗ» Дмитрием Рекишем.
29-летний воспитанник минского «Динамо» – бронзовый призер молодежного Евро-2011 в составе сборной Беларуси.
Рекиш в прошлом сезоне забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач в 27 матчах чемпионата Беларуси.
«Факел» занимает 19-е, предпоследнее, место в ФНЛ. На счету воронежского клуба 21 очко в 25 матчах.
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«Факел» (ФНЛ) заключит соглашение с бывшим полузащитником «Торпедо-БелАЗ» Дмитрием Рекишем.
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