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Сборная Беларуси в гостях проведет товарищеский матч с Финляндией
20.02.2018 14:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси в гостях проведет товарищеский матч с Финляндией.
Поединок состоится 9 июня. Время начала и место проведения матча станут известны позднее.
На данный момент Финляндия занимает 66 строчку в рейтинге ФИФА и 38 место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА.
Ранее сборные Беларуси и Финляндии пересекались дважды. В июне 2013 года в рамках квалификации чемпионата мира ФИФА 2014 финны одержали минимальную победу в Хельсинки, а затем матч в Гомеле завершился со счетом 1:1.
Напоминаем, перед этим в марте «белакрылым» предстоят спарринги с Азербайджаном и со словенцами.
8 сентября команда Игоря Криушенко стартуют в Лиге наций УЕФА домашним матчем против Сан-Марино.
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Сборная Беларуси в гостях проведет товарищеский матч с Финляндией.
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