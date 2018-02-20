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Сборная Беларуси в гостях проведет товарищеский матч с Финляндией

20.02.2018 14:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси в гостях проведет товарищеский матч с Финляндией.

Поединок состоится 9 июня. Время начала и место проведения матча станут известны позднее.

На данный момент Финляндия занимает 66 строчку в рейтинге ФИФА и 38 место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА.

Ранее сборные Беларуси и Финляндии пересекались дважды. В июне 2013 года в  рамках квалификации чемпионата мира ФИФА 2014 финны одержали минимальную победу в Хельсинки, а затем матч в Гомеле завершился со счетом 1:1. 

Напоминаем, перед этим в марте «белакрылым» предстоят спарринги с Азербайджаном и со словенцами.

8 сентября команда Игоря Криушенко стартуют в Лиге наций УЕФА домашним матчем против Сан-Марино. 

 
Теги: Гомель
 
 
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Сборная Беларуси в гостях проведет товарищеский матч с Финляндией.

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