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«Александрия» арендовала форварда брестского «Динамо» Афоакву

20.02.2018 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Александрия» арендовала ганского нападающего брестского «Динамо» Диксона Афоакву на один год.

19-летний Афоаква за брестчан сыграл 17 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

Вторую половину сезона 2017 года в Беларуси провел в аренде в «Гомеле», за который провел 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Контракт футболиста с «Динамо» заканчивается в 2019 году.

 
Теги: Гомель
 
 
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«Александрия» арендовала ганского нападающего брестского «Динамо» Диксона Афоакву на один год.

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