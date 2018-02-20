«Александрия» арендовала форварда брестского «Динамо» Афоакву

«Александрия» арендовала ганского нападающего брестского Диксона Афоакву на один год.

19-летний Афоаква за брестчан сыграл 17 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

Вторую половину сезона 2017 года в Беларуси провел в аренде в «Гомеле», за который провел 14 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Контракт футболиста с «Динамо» заканчивается в 2019 году.