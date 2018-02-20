|
АБФФ вынесла решения по участникам договорных матчей
20.02.2018 17:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вчера в Доме футбола состоялось заседания Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
Комитет вынес решения в отношении физических лиц, участвовавших в договорных матчах.
За организацию договорных матчей бывший профессиональный футболист Вячеслав Замара и тренер-администратор Юрий Сыроквашко («Луч», Минск) объявлены персонами нон грата (лицами нежелательными для деятельности АБФФ).
Наказанию в виде пожизненной дисквалификации подверглись футболисты Александр Тишкевич («Ислочь»), Александр Лебедев («Ислочь»), Андрей Порываев («Ислочь»), Юрий Рыжко («Ислочь»), Сергей Шуманов («Луч», Минск), Игорь Журавлев («Луч»), Виталий Желудок («Ошмяны-БГУФК»), Вячеслав Палазник («Ошмяны-БГУФК»), Егор Гудель («Ошмяны-БГУФК»), Алексей Сакович («Ошмяны-БГУФК»), Илья Гаврилов («Гранит»), тренер Владимир Маковский («Ислочь»).
Наказанию в виде дисквалификации на 24 месяца подверглись футболисты Иван Денисевич («Ислочь»), Александр Тарликовский («Луч», Минск), Андрей Напорко («Луч», Минск), Денис Медведев («Луч», Минск), директор Дмитрий Карповский («Луч», Минск), а также бывший профессиональный футболист Дмитрий Макар и бывший арбитр Станислав Савицкий.
Отметим, что футбольные клубы, указанные в скобках, относятся в том числе к моменту совершения манипуляций спортивными результатами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в Доме футбола состоялось заседания Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии