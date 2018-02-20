Крикунов о победе Беларуси над Швецией: «Да уж, 16 лет прошло. То поколение никого не боялось»

Тренер Владимир Крикунов вспомнил о победе Беларуси над Швецией (4:3) на Олимпиаде-2002, которая состоялась ровно 16 лет назад.

«Да уж, 16 лет прошло. Детали как-то стираются: ничего о том дне не напоминает, да и сам победу над шведами давно не пересматривал. К тому же лучшим в карьере тот матч не считаю. Более качественных игр хватало. А вот знаковым бы его назвал. Еще бы, сделали большое дело – осчастливили целую страну.

Понятно, что норвежцы сейчас мечтают о том же и будут готовиться соответствующим образом. Кто знает, может, и ту нашу победу посмотрят, хотя сомневаюсь, что в Норвегии в курсе того белорусского чуда. Скорее, тренер покажет команде поражение россиян от словаков в Пхенчхане. Проиллюстрирует на этом примере, что в хоккее все возможно, но, я думаю, успех норвежцев – что-то из области фантастики.

Тогда же шведы выиграли все три матча на групповом этапе, будущих чемпионов канадцев с их звездами спокойно победили – 5:2, кто для них были белорусы? Мы же разобрали их игру с акцентом на атаку через один фланг, постарались перекрыть эту зону, хотя все равно было очень тяжело. Благо, у нас в составе ребята подобрались опытные, прошедшие советский хоккей. Их не требовалось учить и убеждать, что они могут на равных играть с НХЛ.

Та победа обросла байками, где-то читал, что я вроде как поспорил на бутылку коньяка с кем-то из персонала, мол, мы шведов не пройдем. Бутылку коньяка действительно проспорил, но хоккейному агенту и совсем по другому поводу. Речь шла о том, было ли знаменитое «Чудо на льду» СССР – США в Лэйк-Плэсиде последним матчем турнира или нет. Вот после Швеции, когда вышли к журналистам, все и выяснили.

Может, сейчас тренер норвежцев и поспорит с кем-то на бутылку или дерево какое срубить пообещает, ведь там, кажется, особо не пьют. Мне же ментально ребят расслаблять было не надо. То поколение никого не боялось, сами не раз обыгрывали энхаэловцев, поэтому было все равно – Сундин против них или еще кто. У всех имелась прививка от страха.

И все равно соперник был сильнее, однако нам помогло несколько факторов: настрой, тактика, недооценка со стороны шведов, отличная игра нашего вратаря. Андрей Мезин отразил 44 броска, но он был гораздо выше уровнем, чем норвежец Хауген, которого я хорошо знаю по минскому «Динамо». Хаугену может где-то повезти – всю игру он не вытащит. Уверен, наши выйдут на матч с правильным отношением, моментов создадут достаточно, так что проблем не будет», – сказал Крикунов.



