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Белорусская федерация футбола пожизненно дисквалифицировала 11 игроков и тренера за договорные матчи

20.02.2018 20:33 — Новости Спорта | БелТА  
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Белорусская федерация футбола пожизненно дисквалифицировала 11 игроков и тренера за договорные матчи
Фото из архива

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам ассоциации "Белорусская федерация футбола" пожизненно дисквалификацировал ряд игроков и тренера, участвовавших в договорных матчах, а также принял решения в отношении некоторых физлиц. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на сайт АБФФ.

За организацию договорных матчей бывший профессиональный футболист Вячеслав Замара и тренер-администратор Юрий Сыроквашко ("Луч", Минск) объявлены персонами нон грата (лицами, нежелательными для деятельности АБФФ).

Наказанию в виде пожизненной дисквалификации подверглись футболисты Александр Тишкевич, Александр Лебедев, Андрей Порываев, Юрий Рыжко (все - "Ислочь"), Сергей Шуманов, Игорь Журавлев ("Луч", Минск), Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Егор Гудель, Алексей Сакович (все - "Ошмяны-БГУФК"), Илья Гаврилов ("Гранит") и тренер Владимир Маковский ("Ислочь").

Наказанию в виде дисквалификации на 24 месяца подверглись футболисты Иван Денисевич, Александр Алумона, Александр Папуш (все - "Ислочь"), Александр Тарликовский, Андрей Напорко, Денис Медведев (все - "Луч", Минск), директор Дмитрий Карповский ("Луч", Минск), Денис Жбанков ("Ошмяны-БГУФК"), а также бывший профессиональный футболист Дмитрий Макар и экс-арбитр Станислав Савицкий.

В отношении так называемого матча-фантома ("Шахтер" - "Слуцк". - Прим. БЕЛТА) члены комитета приняли решение пожизненно дисквалифицировать сотрудников клубов Павла Качановича ("Шахтер", Солигорск) и Владислава Караневского ("Слуцк"), а также Лысакова А.В. и Горбунова Д.С.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам ассоциации "Белорусская федерация футбола" пожизненно...

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