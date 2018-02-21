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БАТЭ – «Динамо» Брест. Стоимость билетов на матч за Суперкубок составит 4 рубля

21.02.2018 14:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, 10 марта (суббота) БАТЭ и брестское «Динамо» сыграют за Суперкубок Беларуси на стадионе футбольного клуба «Минск».

Твиттер борисовчан проинформировал о том, что стоимость билетов на матч составит 4 рубля.

В скором времени будет открыта продажа квитков.

БАТЭ – «Динамо» Брест. Стоимость билетов на матч за Суперкубок составит 4 рубля

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Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось ранее, 10 марта (суббота) БАТЭ и брестское «Динамо» сыграют за Суперкубок Беларуси на стадионе футбольного клуба «Минск».

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