БАТЭ – «Динамо» Брест. Стоимость билетов на матч за Суперкубок составит 4 рубля

Как сообщалось ранее, 10 марта (суббота) БАТЭ и брестское «Динамо» сыграют за Суперкубок Беларуси на стадионе футбольного клуба «Минск».

Твиттер борисовчан проинформировал о том, что стоимость билетов на матч составит 4 рубля.

В скором времени будет открыта продажа квитков.





Удобный медальный зачет на Tribuna.com

Кошт квіткоў на гульню за Суперкубак Беларусі-2018 — 4 рублі!



У хуткім часе АБФФ павінна адкрыць продаж квіткоў – сачыце за навінамі! pic.twitter.com/Syc6PytP99 — FC BATE Borisov (@FCBATE) 21 февраля 2018 г.