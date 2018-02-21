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Эксклюзивное интервью Антона Кушнира покажет сегодня "Беларусь 1"

21.02.2018 15:31 — Новости Спорта | БелТА  
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Эксклюзивное интервью Антона Кушнира покажет сегодня "Беларусь 1"
Антон Кушнир

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир дал эксклюзивное интервью журналистам Агентства теленовостей, после того как его засудили в квалификации по фристайлу на Играх в Пхенчхане. Сегодня зрители телеканала "Беларусь 1" увидят его в 21.00 в "Панораме", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

После выступления Антон Кушнир ни с кем из журналистов не общался и комментариев не давал. Корреспонденты АТН стали первыми, кому он дал большое интервью, в котором рассказал, почему долго молчал, что сказал в рацию сразу после объявления оценок, как прошел самый тяжелый для него вечер после квалификации и, главное, что он намерен делать дальше.

За выход в финал соревнований по фристайлу на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Антон Кушнир в первой попытке выполнял тройное сальто с четырьмя винтами. Прыжок Кушнира судьи не оценили, поставив белоруса на 11-е место, хотя после этого многие спортсмены и эксперты признавались, что тот прыжок должен был напрямую выводить фристайлиста в решающий раунд соревнований и оцениваться минимум в 126 баллов. Во второй попытке Антон увеличил сложность и выполнил прыжок убедительно, но оценки судей поставили спортсмена на седьмое место, которое не позволило выйти в финал.

Предвзятость оценок к белорусскому спортсмену была более чем заметна. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил в адрес президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха претензии по поводу судейства в отношении Антона Кушнира. "Вся белорусская спортивная общественность, а также представители международного сообщества, ведущие спортсмены и специалисты фристайла сходятся во мнении, что подобное действие имело целью отстранение одного из лидеров мирового уровня от участия в заключительной стадии соревнований", - говорится в письме.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир дал эксклюзивное интервью журналистам Агентства теленовостей, после того как его засудили...

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