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Марк-Андре Граньяни: «Поздравляет ли кто-то из динамовцев с успехами на Играх-2018? Рад бы сказать, что да, но нет»
21.02.2018 18:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник сборной Канады Марк-Андре Граньяни рассказал, что никто из хоккеистов «Динамо» не поздравляет с успешным выступлением на Олимпиаде.
- Кто-нибудь из минского «Динамо» поздравляет с успешным продвижением твоей команды по олимпийской сетке?
– Нет. Хотел бы сказать, что да. Но пока мне никто не писал.
- Что чувствуешь, когда надеваешь джерси сборной Канады?
– Представлять свою страну на таком турнире — это невероятные ощущения. Особенно с учетом того, что хоккей — национальный вид спорта в Канаде. С другой стороны, это и большая ответственность — за Канаду обязательно нужно играть хорошо. Тем не менее выступить на Олимпиаде — мечта каждого спортсмена. Я рад, что оказался здесь, – сказал Граньяни.
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Марк-Андре Граньяни: «Поздравляет ли кто-то из динамовцев с успехами на Играх-2018? Рад бы сказать, что да, но нет»
Защитник сборной Канады Марк-Андре Граньяни рассказал, что никто из хоккеистов «Динамо» не поздравляет с успешным выступлением на Олимпиаде.
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