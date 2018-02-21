Марк-Андре Граньяни: «Поздравляет ли кто-то из динамовцев с успехами на Играх-2018? Рад бы сказать, что да, но нет»

Защитник сборной Канады Марк-Андре Граньяни рассказал, что никто из хоккеистов «Динамо» не поздравляет с успешным выступлением на Олимпиаде.

- Кто-нибудь из минского «Динамо» поздравляет с успешным продвижением твоей команды по олимпийской сетке?

– Нет. Хотел бы сказать, что да. Но пока мне никто не писал.

- Что чувствуешь, когда надеваешь джерси сборной Канады?

– Представлять свою страну на таком турнире — это невероятные ощущения. Особенно с учетом того, что хоккей — национальный вид спорта в Канаде. С другой стороны, это и большая ответственность — за Канаду обязательно нужно играть хорошо. Тем не менее выступить на Олимпиаде — мечта каждого спортсмена. Я рад, что оказался здесь, – сказал Граньяни.



